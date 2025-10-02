La DRÁSTICA necesidad de Alonso y Aston Martin para competir en el GP de Singapur

Fernando Alonso ha dejado claro como se siente respecto a su carrera, y lo que necesita Aston Martin para un buen resultado en el Gran Premio de Singapur.

Después de algunos resultados decepcionantes en las últimas carreras, el piloto líder de Aston Martin no ha tenido reparos en decir que no espera mejores resultados en el resto de la temporada. Sin embargo, aún así, mantiene esperanza y ha revelado lo que se necesita para un buen resultado.

"Estoy mejor que nunca, confiado para 2026. Necesitamos un fin de semana competitivo como lo fue Mónaco, Zandvoort o Hungría. Allí éramos quintos o sextos", explicó Alonso en palabras recogidas por Grada3.

"Luego necesitamos que alguno de los coches top tenga un choque cuando estén delante de nosotros o que no clasifiquen por delante. Entonces estás en el podio. Es lo que pasó, no creo que los coches de la zona media estuvieran en el podio en carreras normales", finalizó Fernando.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

