Aston Martin apunta a fichar un nuevo piloto para 2026, mientras circulan rumores de que Fernando Alonso podría retirarse tras la próxima temporada.

Uno de los rostros con mayor incertidumbre en la F1 es Yuki Tsunoda. Tras un año convulso en Red Bull, el piloto japonés podría quedarse sin un asiento fijo en la categoría.

Durante el podcast de Sky Sports F1, Jamie Chadwick mencionó que imagina a Isack Hadjar en Red Bull, mientras que Racing Bulls contaría con Liam Lawson junto al líder del campeonato de F2, Leonardo Fornaroli.

Si se diera este escenario, Tsunoda se vería sin plaza. Sin embargo, puesto que Honda cambia de entorno al dejar Red Bull y unirse a Aston Martin, Ted Kravitz sugirió que el piloto nipón podría hacer lo propio. "Esa es la duda: ¿es Yuki un piloto de Red Bull o de Honda?", puntualizó Kravitz.

El debate se intensifica ya que, a pesar de que figuras como Christian Horner y Helmut Marko siempre han señalado una conexión entre Yuki y Honda, el propio piloto se identifica con el espíritu de Red Bull.

Queda por ver si Laurent Mekies, Helmut Marko y Alan Permane visualizan un futuro en él o si lo prefieren en un posible rol de tercer piloto en un Aston Martin Honda el próximo año.

Ted Kravitz concluyó: "No lo tengo claro. Yo apostaría por Verstappen y Hadjar en Red Bull. Creo que Yuki cerrará el año con fuerza y, si vuelve a sumar puntos, Racing Bulls lo tendría en cuenta. Así se configuraría una pareja con Lawson y Tsunoda".

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

