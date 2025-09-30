close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Extrañan a Sainz en Ferrari; Leclerc se podría unir a Alonso

F1 Hoy: Extrañan a Sainz en Ferrari; Leclerc se podría unir a Alonso

Nazario Assad De León
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 30 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

El futuro de Aston Martin podría cambiar drásticamente, ya que Charles Leclerc podría convertirse en compañero de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Guenther Steiner considera que el sentimiento de arrepentimiento de contratar a Lewis Hamilton y dejar ir a Carlos Sainz está abrumando a Ferrari. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore es una de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso desde su llegada a la Fórmula 1, señalando la cualidad que lo hace destacar sobre el resto de pilotos y de la que debería aprender Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

James Vowles ha establecido buenas noticias para Carlos Sainz, ya que ha vaticinado crecimiento sostenido para Williams en la parrilla. ::: LEER MÁS

Cadillac ha hablado honestamente sobre los objetivos que tendrán marcados Checo Pérez y Valtteri Bottas en su primera temporada con la escudería. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4475 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
Cadillac

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • hace 1 minuto
OFICIAL: Mercedes anuncia el FUTURO de Kimi Antonelli en 2026
Mercedes

OFICIAL: Mercedes anuncia el FUTURO de Kimi Antonelli en 2026

  • 1 hour ago
¿Cuándo acaba el contrato de Charles Leclerc en Ferrari?
Ferrari

¿Cuándo acaba el contrato de Charles Leclerc en Ferrari?

  • hace 57 minutos
F1 Hoy: Extrañan a Sainz en Ferrari; Leclerc se podría unir a Alonso
Formula 1

F1 Hoy: Extrañan a Sainz en Ferrari; Leclerc se podría unir a Alonso

  • 1 hour ago
La noticia que puede evitar el FRACASO de Ferrari en Singapur
Ferrari

La noticia que puede evitar el FRACASO de Ferrari en Singapur

  • 1 hour ago
ATENCIÓN: Mercedes revela que Kimi Antonelli corre PELIGRO
Mercedes

ATENCIÓN: Mercedes revela que Kimi Antonelli corre PELIGRO

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
4.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
2.500+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x