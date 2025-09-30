F1 Hoy: Extrañan a Sainz en Ferrari; Leclerc se podría unir a Alonso
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 30 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
El futuro de Aston Martin podría cambiar drásticamente, ya que Charles Leclerc podría convertirse en compañero de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS
Guenther Steiner considera que el sentimiento de arrepentimiento de contratar a Lewis Hamilton y dejar ir a Carlos Sainz está abrumando a Ferrari. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore es una de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso desde su llegada a la Fórmula 1, señalando la cualidad que lo hace destacar sobre el resto de pilotos y de la que debería aprender Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
James Vowles ha establecido buenas noticias para Carlos Sainz, ya que ha vaticinado crecimiento sostenido para Williams en la parrilla. ::: LEER MÁS
Cadillac ha hablado honestamente sobre los objetivos que tendrán marcados Checo Pérez y Valtteri Bottas en su primera temporada con la escudería. ::: LEER MÁS
