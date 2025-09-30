La promesa de Williams que ILUSIONA a Sainz y toda España

James Vowles ha establecido buenas noticias para Carlos Sainz, ya que ha vaticinado crecimiento sostenido para Williams en la parrilla.

Williams está en una clara misión de volver a tener el protagonismo que tuvo en el pasado en la Fórmula 1, y Carlos Sainz es pieza fundamentar para ello, por lo que, James Vowles ha puesto todo el esmero en señalar el plan para escalar posiciones respecto a los rivales.

"Creo que lo que he dicho en todo momento es que hay aspectos positivos y negativos que todo el mundo debe reconocer. Confío en que, como Williams, daremos un paso adelante cada año aquí, eso es importante saberlo", señaló James.

"Estamos en el buen camino. Estamos invirtiendo de la forma correcta. Pero hay un pero... Aún nos queda mucho camino por recorrer", finalizó Vowles en palabras recogidas por Motorsport.com.

Relacionado: George Russell estaría ARRUINANDO a Kimi Antonelli dentro de Mercedes

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!