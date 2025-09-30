¡Apuntan ALTO! Cadillac F1 señala los objetivos para Checo en 2026

Cadillac ha hablado honestamente sobre los objetivos que tendrán marcados Checo Pérez y Valtteri Bottas en su primera temporada con la escudería.

Greame Lowdon, jefe de Cadillac F1 se encuentra trabajando de manera incansable para que la nueva escudería estadounidense pueda entrar de manera correcta a la competitividad de la categoría reina del automovilismo.

Entre las palabras de Lowdon, ha revelado los objetivos ideales del equipo en su debut en la Fórmula 1 en la temporada 2026, donde optaron por contratar a dos pilotos veteranos y de calidad comprobada como Checo y Bottas.

“Hay dos cosas que me harían muy feliz: tener el respeto de los otros equipos, que reconocen que somos un equipo de verdad y que hacemos un buen trabajo, y ejecutar bien todo lo que hacemos, no dejar nada al azar, evitar errores, estar listos. Si logramos hacer eso, entonces estaré feliz", señaló en palabras para AutoRacer

"Y luego, obviamente, Melbourne no será el punto de llegada, sino el de partida . Queremos crecer más que nadie, porque la ambición es ilimitada en la temporada y tenemos los recursos para hacerlo”, finalizó Lowdon.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

