¡ARREPENTIDOS! Malestar en Ferrari por elegir a Hamilton sobre Sainz

Guenther Steiner considera que el sentimiento de arrepentimiento de contratar a Lewis Hamilton y dejar ir a Carlos Sainz está abrumando a Ferrari.

Steiner, exdirector de Haas, advierte que el malestar y la insatisfacción dentro de Ferrari crecerán a raíz de la llegada y el rendimiento de Hamilton.

En el podcast The Red Flags, Steiner comenta la situación interna en Ferrari. Según sus fuentes, algunos miembros del equipo ya lamentan la incorporación de Lewis.

“Creo que hay quienes verdaderamente se arrepienten, mientras que la directiva no puede admitir un error y mostrar debilidad. Estoy convencido de que varios comparten este sentir, especialmente tras obtener un octavo y un noveno puesto en Bakú.”

Steiner apunta a Sainz como el gran beneficiado

Hamilton fue fichado para reemplazar a Carlos Sainz, quien se marchó a Williams. Según Steiner, si dependiera de Sainz, éste nunca habría abandonado Ferrari.

“Carlos Sainz, ahora en Williams, logró un tercer puesto y, sin duda, se lleva la palma en esta situación. Ferrari confiaba en su capacidad para rendir, mientras que, a pesar de mi respeto por Hamilton, la agitación que ha generado plantea dudas sobre si representa una inversión rentable en estos momentos.”

El exdirector de Haas sostiene que los ingresos provenientes de merchandising y redes sociales no justifican el gran desembolso del contrato de Hamilton.

Aunque Sainz no aportó la misma cifra, Steiner recalca que su inversión fue considerablemente menor. “Tengo claro que la inversión económica en Hamilton supera con creces la realizada en Carlos Sainz.”

