F1 Hoy: Alonso tiene nuevo rol en Aston Martin; Alumno de Checo podría irse a Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 29 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

El francés Isack Hadjar fue uno de los protegidos de Checo Pérez mientras estuvo en Red Bull y ahora brilla con Racing Bulls a un grado en el que se piensa en él como un posible compañero de Lewis Hamilton en Ferrari. ::: LEER MÁS

Roscoe Hamilton, el icónico bulldog inglés del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, falleció este septiembre de 2025 a los 12 años. Este compañero inseparable del siete veces campeón del mundo no solo era una mascota, sino una estrella por derecho propio. ::: LEER MÁS

James Vowles, jefe de Carlos Sainz y director del equipo Williams, considera que hay opciones diferentes a las que busca la Fórmula 1 para hacer más atractivas las carreras. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso puede estar cada días más tranquilo sobre el futuro de Aston Martin, ya que está bien en caminado para esta nueva época con Adrian Newey al mando. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ya está realizando actividades que pueden ayudar a Aston Martin y a Adrian Newey para tener éxito la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!