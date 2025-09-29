F1 Hoy: Alonso tiene nuevo rol en Aston Martin; Alumno de Checo podría irse a Ferrari
F1 Hoy: Alonso tiene nuevo rol en Aston Martin; Alumno de Checo podría irse a Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 29 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
El francés Isack Hadjar fue uno de los protegidos de Checo Pérez mientras estuvo en Red Bull y ahora brilla con Racing Bulls a un grado en el que se piensa en él como un posible compañero de Lewis Hamilton en Ferrari. ::: LEER MÁS
Roscoe Hamilton, el icónico bulldog inglés del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, falleció este septiembre de 2025 a los 12 años. Este compañero inseparable del siete veces campeón del mundo no solo era una mascota, sino una estrella por derecho propio. ::: LEER MÁS
James Vowles, jefe de Carlos Sainz y director del equipo Williams, considera que hay opciones diferentes a las que busca la Fórmula 1 para hacer más atractivas las carreras. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso puede estar cada días más tranquilo sobre el futuro de Aston Martin, ya que está bien en caminado para esta nueva época con Adrian Newey al mando. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ya está realizando actividades que pueden ayudar a Aston Martin y a Adrian Newey para tener éxito la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La increíble razón por la que Argentina es el gran ENEMIGO de Colapinto en F1
- hace 14 minutos
La brutal comparación que equipara a Colapinto con MESSI
- 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso tiene nuevo rol en Aston Martin; Alumno de Checo podría irse a Ferrari
- 2 hours ago
Bottas y Checo ven en Cadillac uno de los MEJORES equipos para la F1
- 3 hours ago
Alonso tiene NUEVO rol dentro de Aston Martin
- Hoy 19:00
Alonso se prepara para el DREAM TEAM de Aston Martin en 2026
- Hoy 18:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre