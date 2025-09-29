¿Ayudará a Sainz? Williams tiene claros los CAMBIOS que requiere la F1

James Vowles, jefe de Carlos Sainz y director del equipo Williams, considera que hay opciones diferentes a las que busca la Fórmula 1 para hacer más atractivas las carreras.

Con una sólida formación en ingeniería, Vowles ha opinado que los planes del CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, de acortar las carreras y añadir más sprint, no son la solución para mejorar el espectáculo. En su opinión, hay otras alternativas que podrían elevar la calidad de la competición.

En una entrevista con Business of Sport, Vowles dejó claro que no es partidario de incrementar el número de sprints ni de reducir la duración de los Grandes Premios.

“Soy de una generación más experimentada y, en general, diría que no. El producto es tal como es: emocionante y lleno de imprevistos. Nadie pudo predecir lo que ocurrió en Zandvoort 2025. Como mencionó Alexander Albon, 'simplemente vi como se estrellaban todos a mi alrededor'. Se necesita vivir esos 100 minutos para entender y disfrutar el resultado final”, explicó.

Relacionado: CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac

Vowles destaca el papel fundamental del streaming en la F1

Vowles identifica el streaming como una de las claves para hacer la Fórmula 1 más atractiva. Según él, permitir a los aficionados elegir cuándo, cómo y desde dónde seguir la competición revolucionaría la forma de consumirla.

“No es cuestión de modificar mi manera de correr, sino de adaptar la oferta al público. Hoy en día, la televisión tradicional pierde terreno frente a las plataformas digitales. Ofrecer una opción que combine emisiones cortas para quienes prefieren resúmenes y versiones completas para los verdaderos fanáticos puede ser el camino a seguir”, afirmó.

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/acc5bef4cf3946f724d756b6151a17a5436c837c.jpg][][][2]}

Vowles propone modificar los fines de semana de carrera

El directivo también sugiere cambiar la estructura de los fines de semana de carrera, reduciéndolos de tres a dos días. “Realmente haría ese cambio sin dudarlo. Imaginad una competición concentrada solo en sábado y domingo, aprovechando al máximo esos dos días”, comentó. Vowles propone recuperar el día de viernes, lo que permitiría, al repetirse el formato a lo largo de la temporada, ampliar el espectáculo sin alterar el calendario general.

“Entiendo que ya se estableció un máximo de 24 eventos, pero recuperar el viernes sumaría 24 días adicionales al año. Incluso añadiendo dos fines de semana extra, seguiríamos manteniendo el mismo total de días de competición”, puntualizó.

Asimismo, afirmó: “Creo que las carreras mejorarían notablemente. Hoy en día se dedica mucho tiempo a entrenamientos, lo que es positivo para experimentar. Sin embargo, encasillar la clasificación en una única hora limita la diversidad y puede reprimir la imprevisibilidad que hace única a la F1”.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!