Alonso se prepara para el DREAM TEAM de Aston Martin en 2026

Fernando Alonso puede estar cada días más tranquilo sobre el futuro de Aston Martin, ya que está bien en caminado para esta nueva época con Adrian Newey al mando.

Andy Cowell, CEO de Aston Martin, ha destacado el impacto de Enrico Cardile. El exdirector técnico de Ferrari, que desde agosto ocupa el cargo de Director Técnico en Aston Martin, ya ha dejado una huella importante en los preparativos del equipo de cara a las nuevas regulaciones de 2026.

Según Cowell, Cardile ha marcado una diferencia notable en tan poco tiempo. "Enrico es una persona excepcional con una gran experiencia en la Fórmula 1, tanto a nivel técnico como organizativo", subrayó el CEO.

La estrecha colaboración entre Cardile y Adrian Newey, encargado de enfocar el desarrollo del auto 2026, es fundamental en la estrategia futura del equipo. Juntos, trabajan codo a codo para superar los desafíos técnicos y convertir las ambiciones de Aston Martin en realidad.

Aston Martin avanza

Aunque el enfoque en el futuro ha posicionado al equipo fuera de las élites de la F1, Fernando Alonso y Lance Stroll han logrado, gracias a algunas actualizaciones, situarse en la parte alta del mediocampo.

Con actuaciones destacadas recientemente que les han permitido sumar puntos, Aston Martin ha escalado hasta el sexto puesto del campeonato. A pesar de la decepción en Monza, donde Alonso sufrió una suspensión rota, el equipo celebra el progreso obtenido.

Cowell se muestra satisfecho con el rendimiento del equipo, especialmente considerando los limitados recursos destinados a la AMR25. "Con el escaso presupuesto asignado a la AMR25, resulta muy positivo ver cómo todos los departamentos colaboran para definir la mejor estrategia de desarrollo y optimización", afirmó.

La voluntad de aprender de los desafíos y la influencia de Cardile serán fundamentales para impulsar el crecimiento y consolidación de Aston Martin en las próximas temporadas.

