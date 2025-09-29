Alonso tiene NUEVO rol dentro de Aston Martin
Fernando Alonso ya está realizando actividades que pueden ayudar a Aston Martin y a Adrian Newey para tener éxito la siguiente temporada.
Una de las historias más interesante para la temporada 2026 sin duda será el rendimiento de Aston Martin ahora con un monoplaza diseñado por el gurú Adrian Newey. El piloto español ha tenido una gris temporada en este año, pero espera poder compensarlo.
"Bueno, hasta ahora, hemos estado pilotando el nuevo coche en el simulador y asistiendo a algunas reuniones y debates sobre el reglamento y cómo afectará a la conducción", asegura Fernando en unas palabras que recoge La Sexta.
"Temas como la energía disponible a lo largo de una vuelta o la aerodinámica activa son cosas con las que todo el mundo está familiarizado, pero de momento sólo son palabras, gráficos y números que vemos en una pantalla, pero toda esa información acabará convirtiéndose en realidad cuando tengamos el monoplaza en la pista y lo conduzcamos por primera vez", finalizó Alonso.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
