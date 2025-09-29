¿Quién fue Roscoe Hamilton? el perro de Hamilton que conquistó la F1

Roscoe Hamilton, el icónico bulldog inglés del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, falleció este septiembre de 2025 a los 12 años. Este compañero inseparable del siete veces campeón del mundo no solo era una mascota, sino una estrella por derecho propio.

Roscoe era un bulldog inglés adoptado por Lewis Hamilton en 2013, cuando el piloto se unió al equipo Mercedes-AMG Petronas. Nacido el 24 de octubre de 2012, Roscoe alcanzó la edad de 12 años y medio antes de su fallecimiento.

Conocido por su dieta vegana, impuesta por Hamilton para promover un estilo de vida saludable, Roscoe se convirtió en un símbolo de lealtad y amor animal.

Su cuenta de Instagram, @roscoelovescoco, acumuló más de 1.4 millones de seguidores, donde compartía aventuras como viajes, juegos con pelotas y momentos de relax.

A lo largo de su vida, Roscoe enfrentó desafíos de salud típicos de su raza, como problemas respiratorios, pero vivió más allá de la expectativa de vida promedio de un bulldog. En sus últimos días, sufrió neumonía y un paro cardíaco, pasando cuatro días en soporte vital antes de que Hamilton tomara la difícil decisión de despedirse. Lewis lo describió como mi mejor amigo en un emotivo tributo en redes sociales.

Apariciones de Roscoe Hamilton en la Fórmula 1

Roscoe no era solo un perro de casa; era una presencia constante en el mundo de la F1. Acompañaba a Lewis Hamilton a numerosos Grandes Premios, convirtiéndose en una estrella del paddock.

Sus apariciones más destacadas incluyen:Silverstone y Circuitos Europeos: Roscoe asistía regularmente a carreras en el Reino Unido y Europa, posando para fotos y robando el show en el garaje de Mercedes.

Hamilton planeaba llevar a Roscoe a Silverstone en 2025 para una foto en el Ferrari, simbolizando su nuevo capítulo en la escudería italiana, Además, participó en la película 'F1: The Movie': Roscoe hizo un cameo en esta producción, demostrando su carisma ante las cámaras y ganando elogios como "material para Oscar".

Su popularidad en la comunidad F1 lo convirtió en un ícono, con fans pidiendo autógrafos "caninos" y menciones en entrevistas de pilotos como Charles Leclerc, cuyo perro Leo interactuó con Roscoe.

Comerciales y Anuncios Protagonizados por Roscoe Hamilton

Roscoe no se limitó al automovilismo; incursionó en el mundo publicitario junto a Lewis Hamilton. Sus apariciones en comerciales destacaron su personalidad juguetona y reforzaron mensajes de sostenibilidad.

Algunos de los más notables fueron el de Zapp Grocery Delivery en 2022, donde Roscoe organiza una fiesta para celebrar el fin de la temporada F1, mientras Hamilton lo llama por video. El comercial resalta la inversión de Lewis en la empresa y el amor por su mascota.

Otra aparición comercial de Roscoe fue para Bramble Pets en 2024, promoviendo comida vegana para mascotas. Roscoe y Hamilton aparecen en un spot adorable que enfatiza los beneficios de una dieta basada en plantas.

Estos anuncios no solo impulsaron marcas, sino que humanizaron a Hamilton, mostrando su lado tierno como dueño de mascotas.

Los mejores momentos de Roscoe

La relación entre Lewis Hamilton y Roscoe era de pura devoción. Hamilton lo llamaba "mi hijo" y lo llevaba a entrenamientos, viajes y eventos. En 2025, Roscoe perdió el oído, pero eso no impidió interacciones tiernas, como cuando Hamilton lo describió en entrevistas.

Desde ronquidos en una entrevista de Vogue hasta paseos en Silverstone, Roscoe generaba risas y emociones. Hamilton lo mimaba con juguetes y una vida lujosa. Durante su enfermedad, Hamilton se ausentó de pruebas de neumáticos F1 para estar a su lado, despidiéndose en sus brazos.

Roscoe no solo era un perro; era parte de la familia Hamilton, inspirando a fans a adoptar y cuidar mascotas. Su muerte dejó un vacío en el mundo de la F1 y entre los amantes de los animales. Su historia resalta la importancia del vínculo humano-animal y promueve causas como el veganismo en mascotas.

Descansa en paz, Roscoe. Para más actualizaciones sobre F1 y mascotas de celebridades, síguenos.

