El ALUMNO de Checo podría acompañar a Hamilton en Ferrari

El francés Isack Hadjar fue uno de los protegidos de Checo Pérez mientras estuvo en Red Bull y ahora brilla con Racing Bulls a un grado en el que se piensa en él como un posible compañero de Lewis Hamilton en Ferrari.

Hadjar quizá sea el novato más impresionante de esta temporada de Fórmula 1. El piloto franco-argelino se desenvuelve con gran seguridad en Racing Bulls y ya es considerado el mayor candidato para ocupar un asiento junto a Max Verstappen en 2026.

Sin embargo, su gran ídolo siempre ha sido, y seguirá siendo, Lewis Hamilton. ¿Se vislumbra alguna posibilidad de que en el futuro compartan equipo? Hadjar formó parte del programa de formación de Red Bull durante varios años, lo que le abrió la puerta para unirse en 2025 al equipo hermano, Racing Bulls.

Su rendimiento no pasó desapercibido, ya que logró posicionarse rápidamente entre los primeros. En este momento, ocupa el noveno puesto del campeonato y se encuentra por encima de su compañero Liam Lawson, lo que le ha valido ser nombrado como el posible sucesor de Yuki Tsunoda en Red Bull Racing a partir de 2026.

Hadjar consideraría un honor correr junto a Hamilton

Aunque se espera que Hadjar ascienda a Red Bull Racing, es bien sabido que siente una enorme admiración por Lewis Hamilton, actualmente piloto de Ferrari. ¿No sería acaso el sueño secreto de Hadjar volver a compartir pista con el británico? “Sería un honor, pero lamentablemente las circunstancias en cuanto a la sincronización, los contratos y el final de mi carrera lo hacen inviable”, confiesa Hadjar en conversación con Bilel Jkitou durante una entrevista en YouTube.

Con lo visto, Hadjar se encuentra apenas en el inicio de su carrera, mientras que Hamilton podría colgar los neumáticos antes de 2026. Además, Hadjar es parte de la familia Red Bull y tiene claras aspiraciones de ascender a un equipo de élite, lo que implica romper con los lazos actuales, algo que en estos momentos no contempla. Por su parte, Hamilton sigue apostando por Ferrari con la esperanza de conseguir otro campeonato mundial antes de retirarse, en un contexto donde ya es poco probable que coincidan ambos pilotos en la pista.

Hadjar se centra en superarse a sí mismo, más allá de la carrera y el dinero

El objetivo de Hadjar va mucho más allá de sumar títulos o acumular premios económicos. “Todo el esfuerzo y la energía que invertimos hoy no es únicamente para construir una carrera o ganar dinero”, afirma el joven piloto. “Estoy aquí para demostrarme a mí mismo que puedo ser el mejor del mundo. Esa es, sin duda, la única razón para estar en este deporte.”

Ganar campeonatos es, por supuesto, un logro importante, pero lo que realmente importa para Hadjar es dejar constancia de que nadie pudo superarlo en lo que hacía. Con esta mentalidad, el piloto de 21 años cierra su relato subrayando que la verdadera medida del éxito será poder decir, al final de su carrera, que fue insuperable en la pista.

