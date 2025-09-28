F1 Hoy: Alonso impresiona a Verstappen; Checo demuestra su gran poder en Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Max Verstappen está profundamente impresionado por lo que Fernando Alonso está demostrando en la actualidad. ::: LEER MÁS

George Russell ha pedido un cambio definitivo en la Fórmula tras el sorprendente resultado del Gran Premio de Azerbaiyán conseguido por Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado una nueva alianza comercial antes de su regreso a la Fórmula 1, dando una señal de sus nuevos autos. ::: LEER MÁS

La estrella de Cadillac en la Fórmula 1, Sergio Pérez, ya inicia sus preparativos para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo tendrá la oportunidad de realizar las llamadas pruebas TPC con Cadillac, pero esto conlleva ciertas restricciones. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!