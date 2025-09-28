F1 Hoy: Alonso impresiona a Verstappen; Checo demuestra su gran poder en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Max Verstappen está profundamente impresionado por lo que Fernando Alonso está demostrando en la actualidad. ::: LEER MÁS
George Russell ha pedido un cambio definitivo en la Fórmula tras el sorprendente resultado del Gran Premio de Azerbaiyán conseguido por Carlos Sainz. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha anunciado una nueva alianza comercial antes de su regreso a la Fórmula 1, dando una señal de sus nuevos autos. ::: LEER MÁS
La estrella de Cadillac en la Fórmula 1, Sergio Pérez, ya inicia sus preparativos para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Checo tendrá la oportunidad de realizar las llamadas pruebas TPC con Cadillac, pero esto conlleva ciertas restricciones. ::: LEER MÁS
