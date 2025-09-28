La razón por la que Verstappen está IMPACTADO por Alonso

Max Verstappen está profundamente impresionado por lo que Fernando Alonso está demostrando en la actualidad.

A sus 44 años, el piloto español sigue compitiendo al más alto nivel, algo que realiza desde hace casi 25 años. Es notable ver cómo Alonso se mantiene en forma y competitivo, algo que no deja de asombrar a quien lo conoce, como es el caso del propio Verstappen, amigo del doble campeón mundial.

En 2001, Alonso debutó en la élite del automovilismo, cuando Verstappen contaba apenas con seis años. Hoy, tras más de dos décadas, Verstappen se ha consolidado como uno de los mejores pilotos del paddock, con cuatro títulos mundiales en su haber, mientras Alonso continúa marcado por su inagotable garra.

El español se muestra aún competitivo y confía en contar con un monoplaza digno de luchar por el campeonato el próximo año. Para Verstappen, quien siempre ha afirmado que no planea prolongar su carrera en la Fórmula 1 tanto tiempo, es admirable ver la pasión, la fuerza y la motivación que Alonso despliega en cada carrera.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Verstappen admira a Alonso: "¡Es increíble!"

"Él sigue en la pista. ¡Es increíble!", comenta Verstappen sobre Alonso. "Lo admiro muchísimo, tanto por su carácter y por la forma de competir a esta edad, como por la motivación continua con la que se enfrenta a la Fórmula 1.

"Además, su salto a pruebas de resistencia en el World Endurance Championship e incluso su incursión en el Dakar demuestran que su pasión por las carreras no conoce límites, sin importar el tipo de coche."

Verstappen opina que el hecho de que Alonso cuente con ‘solo’ dos títulos mundiales en su carrera no es un reflejo de su talento. Según él, el resultado se debe en parte a la suerte y a las oportunidades que se le han presentado.

"Es verdad que hace tiempo que no gana en la Fórmula 1, y eso puede suceder. Hay muchos pilotos que jamás han conseguido la victoria, pese a contar con un talento excepcional. Eso forma parte de este deporte: las oportunidades no siempre se alinean".

"Sin embargo, los buenos años en los que se coronó campeón dejaron en claro su talento, y eso no significa que haya perdido velocidad. Es admirable que siga compitiendo, y le tengo un gran respeto por todo lo que ha hecho", concluye Verstappen.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!