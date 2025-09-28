Mercedes pide un cambio PERMANENTE en la F1 por culpa de Sainz

George Russell ha pedido un cambio definitivo en la Fórmula tras el sorprendente resultado del Gran Premio de Azerbaiyán conseguido por Carlos Sainz.

En una temporada 2025 dominada por McLaren en los podios, este detalle se ha convertido en el centro de atención.

Max Verstappen brilló con Red Bull al lograr su segunda victoria consecutiva, mientras que Russell y Sainz dejaron huella al subir al podio. A pesar de sufrir una infección respiratoria durante el fin de semana, Russell consiguió guiar su Mercedes hasta el segundo puesto, y Sainz marcó un hito al conseguir su primer podio con Williams.

Durante la carrera en Bakú, Sainz contó con un simpático extra en su casco: una mascota de la suerte, en un homenaje entrañable a una joven aficionada.

El amuleto de la suerte de Sainz en Bakú

Antes del Gran Premio, Sainz y su compañero Alex Albon recibieron un vídeo de una fan en el que una niña le preguntaba al español cómo debía llamar a su unicornio de peluche: ¿Sparkles o Sprinkles? La pequeña también le pidió que luciera una pegatina con el diseño del unicornio en la parte trasera de su casco durante el resto del año. Sainz respondió: “Si diseñas tu unicornio, ya sea Sparkles o Sprinkles, y se lo envías al equipo, te aseguro que lo luciré en mi casco.”

En Bakú, el piloto adoptó el diseño del unicornio, lo que parecía traerle suerte para lograr su primer podio en la Fórmula 1. Tras la carrera, en la sala de enfriamiento, Verstappen bromeó: “¿Te han puesto una nueva mascota en el casco?”

Después de su increíble podio, Russell añadió en tono de broma: “Eso significa que ya no podrás quitártela”, apoyando la idea de que el cambio en el casco de Williams sea permanente. Asimismo, el jefe del equipo, James Vowles, respaldó la iniciativa al mostrar en un vídeo el trofeo del tercer puesto en el que se veía la pegatina “Sparkles or Sprinkles”.

Vowles comentó con entusiasmo: “Creo que, de alguna manera, Sparkles o Sprinkles tienen algo que ver con este podio. Supongo que esto se quedará por un tiempo”. Sainz confirmó la decisión: “¡Definitivamente, hasta fin de año!”

Finalmente, Williams compartió un vídeo en el que una joven aficionada celebraba la hazaña de Sainz, exclamando: “¡Está impulsado por unicornios!”

Powered by Sparkles for the 2025 Azerbaijan GP 🦄🫶 pic.twitter.com/fgsczmg9RK — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 21, 2025

