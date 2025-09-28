¿Qué es una prueba TPC y cuáles son las RESTRICCIONES para Checo y Cadillac?

Checo tendrá la oportunidad de realizar las llamadas pruebas TPC con Cadillac, pero esto conlleva ciertas restricciones.

Pérez tendrá la oportunidad de utilizar un monoplaza de Ferrari en las pruebas de Cadillac, ya que será el motor que utilizarán y será precisamente el SF-23 de Sainz de la temporada 2023.

Sin embargo, hay ciertas reglas y restricciones que debe seguir el piloto y la escudería. Por ejemplo, las pruebas se tienen que hacer en circuitos de Grado 1 (las que se usan en el calendario real de Fórmula 1), siempre y cuando no sea sede de un Gran Premio en los siguientes 60 días.

Por otro lado, puede realizar pruebas durante un máximo de cuatro días, pero sin superar los mil kilómetros. Se espera que las pruebas sean realizadas principalmente en Silverstone y en algunos de los circuitos italianos.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

