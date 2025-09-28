Checo recibe las primeras MALAS noticias dentro de Cadillac

La estrella de Cadillac en la Fórmula 1, Sergio Pérez, ya inicia sus preparativos para la temporada 2026.

El equipo Cadillac ha fichado a el ex piloto de Red Bull, Pérez, y al ex corredor de Mercedes, Valtteri Bottas para su debut en la categoría en 2026, lo que posiciona a la escudería estadounidense como el undécimo equipo en la parrilla.

Ambos cuentan con 16 victorias en Grandes Premios a lo largo de sus carreras y una amplia experiencia en la máxima categoría. Sin embargo, el director del equipo, Graeme Lowdon, admite que espera que en su primera temporada terminen en la última posición entre los 11 equipos.

Pérez fue grabado en el simulador de la moderna instalación de Cadillac en Silverstone, donde se preparaba para la nueva temporada y experimentaba el coche por primera vez.

En un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del equipo se le ve trabajando intensamente, mientras Lowdon, Dan Towriss y otros miembros del equipo siguen de cerca su progreso.

El vídeo, que también muestra numerosas imágenes de Pérez junto a su nuevo grupo, lleva el pie de foto: "De Charlotte a Silverstone. Encantado de verte, Checo".

Cabe recordar que Pérez no ha ocupado un asiento a tiempo completo en la F1 desde el final de la temporada 2024, cuando fue despedido por Red Bull tras una serie de resultados decepcionantes durante la campaña.

Relacionado: CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac

¿Qué tan preparados están Cadillac para la F1?

Durante las dos primeras temporadas de su incursión en la Fórmula 1, Cadillac utilizará motores de Ferrari, luego de haber sellado una colaboración con la escudería más exitosa de la historia de la categoría.

La organización empezó a trabajar en su monoplaza para 2026 el año pasado, antes de que se confirmara su entrada y cuando ya sabían que no se les concedería un cupo para 2025.

El equipo opera desde cuatro sedes principales: en Silverstone, donde trabajarán el equipo de carreras y los diseñadores del chasis; en Fishers, Indiana, sede central encargada de la fabricación del coche; en Warren, Michigan, hogar del General Motors Technical Centre; y en Charlotte, Carolina del Norte, donde General Motors desarrollará la unidad de potencia.

A pesar de todos los esfuerzos y la meticulosa preparación para 2026, Cadillac mantiene las expectativas bajas y se plantea terminar último en su debut. Como explicó el propio Lowdon:

«Hablando con nuestros accionistas, debatimos cuáles deberían ser las expectativas. La forma más sencilla de ilustrarlo es imaginar que administras un equipo de Fórmula 1 durante 10 años y, de repente, aparece otro equipo que te supera. Te enfadarías muchísimo. Por ello, hay que asumir que cualquier nuevo equipo terminará en última posición; de lo contrario, algo habría salido mal en otro aspecto. Es, en gran medida, la única manera de enmarcar la situación.»

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!