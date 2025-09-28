Checo demuestra el gran PODER que tiene dentro de la F1

Checo Pérez ha anunciado una nueva alianza comercial antes de su regreso a la Fórmula 1, dando una señal de sus nuevos autos.

No ha pilotado aún una sola carrera para Cadillac, pero el mexicano se ha convertido en una máquina comercial para la escudería, demostrando el poder que tiene para el nuevo equipo estadounidense esta contratación.

En esta ocasión fue la marca de juguetes Mattel, a través de su submarca Hot Wheels, que lanzó una serie de autos armables con bloques que pueden recrear algunos clásicos, utilizando a Pérez como referente.

Por medio de una publicación de Instagram en su cuenta personal, el piloto líder de Cadillac anunció la alianza comercial que estará disponible a la venta al público a partir de Octubre.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

