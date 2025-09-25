F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 25 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton ha insinuado sus planes de retiro y sugiere que el rendimiento de Fernando Alonso podría influir en la duración de su carrera en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso se encuentra en la recta final de su impresionante carrera en la Fórmula 1. Mientras muchos pilotos, tras retirarse, dedican su tiempo a disfrutar de la familia, Alonso no ha tomado esa ruta. ::: LEER MÁS

De acuerdo al ex piloto mexicano de IndyCar, Mario Dominguez, hay dudas sobre la posibilidad de que Checo pueda regresar a la Fórmula 1 en el nivel que tenía antes. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha actualizado recientemente el rumbo de su carrera en Williams, desmintiendo los rumores sobre una posible salida del equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha revelado una parte muy importante sobre su tiempo en Alpine, donde llegó gracias a Flavio Briatore. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!