Sainz rompe el silencio y revela la REALIDAD de su fichaje por Mercedes

Carlos Sainz ha actualizado recientemente el rumbo de su carrera en Williams, desmintiendo los rumores sobre una posible salida del equipo.

Sainz se unió a Williams a finales de 2024, tras ser descartado por Ferrari en favor del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.

El piloto español se perfilaba para un traspaso directo de Hamilton a Mercedes, pero el equipo apostó por el futuro y fichó al joven novato Kimi Antonelli. Esta decisión dejó a Sainz con pocas opciones en un escuadrón capaz de ganar carreras, por lo que se decantó por Williams, donde consiguió un podio en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Fue su primer podio desde su etapa en Ferrari y el primero para Williams en una carrera completa desde el GP de Azerbaiyán de 2017. Además, Sainz superó a Antonelli, quien logró su mejor resultado desde el GP de Canadá al terminar en cuarta posición. Esta actuación puso fin a una racha en la que el novato obtuvo solo tres fines de semana puntuables en diez eventos, lo que ha generado dudas sobre su posición en Mercedes.

Por otro lado, Antonelli se encuentra sin contrato para la próxima temporada, aunque el jefe del equipo, Toto Wolff, asegura que tanto él como George Russell ya tienen la mirada puesta en 2026. La incertidumbre contractual ha alimentado rumores sobre un posible préstamo de Antonelli a Williams, manteniendo así una buena relación entre ambos equipos, mientras Sainz sería el encargado de permanecer en Mercedes para la siguiente temporada.

Durante el Gran Premio de Azerbaiyán, Sainz apagó estos comentarios en declaraciones a Sky Italia: "Sé que tengo contrato con Williams y Toto no me ha llamado, ni a mí ni a James. Solo son rumores, no les presto atención".

"Estoy concentrado en este proyecto y, sinceramente, creo que estoy en el lugar correcto y en el momento adecuado. Este año me ha resultado muy difícil, ya que aunque he mostrado gran velocidad en pista y he conseguido buenas clasificaciones, en carrera siempre surge algún inconveniente. Eso demuestra que la velocidad siempre ha estado, solo nos falta lograr resultados consistentes."

Sainz vence la mala racha de 2025

Antes de este resultado, Sainz no había logrado terminar entre los siete primeros durante toda la temporada, a diferencia de su compañero Alex Albon, quien acumuló siete top 7 en los primeros 16 Grandes Premios.

Albon se sitúa en el octavo puesto del campeonato de pilotos con 70 puntos, mientras que Sainz contaba apenas con 16 puntos hasta el GP de Baku.

El podio obtenido en Azerbaiyán podría marcar un punto de inflexión en su carrera con Williams, al casi igualar su total de puntos de toda la temporada en una sola carrera tras una brillante clasificación convertida en podio.

De cara a 2026, las nuevas regulaciones abrirán oportunidades para equipos como Williams, que se está encaminando hacia el quinto puesto en el campeonato de constructores, posicionando de manera prometedora tanto a Albon como a Sainz para el futuro.

