¡Increíble, pero cierto! DUDAN en México del nivel que puede dar Checo a Cadillac

De acuerdo al ex piloto mexicano de IndyCar, Mario Dominguez, hay dudas sobre la posibilidad de que Checo pueda regresar a la Fórmula 1 en el nivel que tenía antes.

Checo ya tuvo su primer día de trabajo con Cadillac en la fábrica del equipo en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde conoció también a gran parte de los nuevos colegas que tendrá en la escudería estadounidense.

Ante la inactividad que ha tenido el piloto después de no haber sido parte de la parrilla esta temporada, Dominguez explicó a Diego Mejía algunas de las cosas que pueden factura a Checo en su proceso de volver a la Fórmula 1.

"Son varios meses inactivo, meses donde todos los pilotos han estado corriendo; Checo quieras o no, no ha estado arriba del auto y eso, cuesta volver a agarrar o entrar en ritmo", reveló Mario Dominguez para GP Insiders.

"Es increíble, pero hemos visto antes como hay pilotos que salen un año de Fórmula 1 y sus regresos ya no son buenos, increíblemente con solo un año de haber dejado de correr", finalizó el ex piloto mexicano.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

