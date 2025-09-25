¡Lo que provocó Ferrari! Hamilton usa a Alonso para revelar su fecha de RETIRO

Lewis Hamilton ha insinuado sus planes de retiro y sugiere que el rendimiento de Fernando Alonso podría influir en la duración de su carrera en la Fórmula 1.

El exrival de Hamilton, Alonso, continúa compitiendo al máximo nivel a sus 44 años. En 2025 ha vivido una notable remontada al sumar 30 puntos en los últimos ocho fines de semana de carrera.

Con Aston Martin apostando a convertirse en un contendiente al campeonato, se mantiene la esperanza de que Alonso logre una 33ª victoria antes de colgar los guantes, habiendo conseguido su 32º triunfo en el Gran Premio de España de 2013.

La longevidad de Alonso es realmente admirable. Inició su carrera en 2001 y conquistó dos campeonatos del mundo en 2005 y 2006. Además, ostenta el récord histórico de mayor número de participaciones en carreras, con 418 inicios.

Hamilton se ubica en un segundo plano en estas estadísticas, siendo considerado el piloto más exitoso de la historia del deporte. Lidera las listas de victorias, podios y poles, y empató con Michael Schumacher al alcanzar siete títulos mundiales.

Sin embargo, desde su llegada a Ferrari el piloto británico no ha logrado ni un solo podio en lo que va de 2025 y ha sido superado de manera contundente por su compañero Charles Leclerc. Esto ha generado especulaciones sobre una posible decisión de retiro en el futuro cercano.

A sus 40 años, Hamilton, que es cuatro años menor que Alonso, ha admitido que utiliza el rendimiento de su excompañero de equipo en McLaren como barómetro para determinar cuándo podría retirarse. Al ser preguntado sobre la posibilidad de regresar al paddock tras su retirada, expresó a L'Equipe:

"No, no lo creo. No sé si realmente querría volver. No me imagino, después de retirarme, llegando a un circuito y quedándome en el garaje. Observo a otros hacerlo y, quizá en un mes, cambie de parecer, disfrute del ambiente o simplemente me desconecte y lo tome a la ligera", explicó Lewis.

"No tengo planes de detenerme en el corto plazo, y me reconforta ver que Fernando sigue compitiendo, ya que eso implica que es mayor que yo. Seguiré al volante hasta que él cumpla 50 años", finalizó.

El 2025 de Hamilton en cifras

Actualmente, Hamilton se encuentra en el sexto puesto del campeonato de pilotos, a 203 puntos del líder, Oscar Piastri.

Además, está 44 puntos por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien ha logrado superar en clasificación a Hamilton en 13 de las 17 sesiones disputadas hasta el momento.

En 17 fines de semana de carrera, el británico aún no ha conseguido un podio ni se ha convertido en candidato a la victoria, reflejando además una actitud bastante negativa en las conferencias de prensa posteriores a las carreras.

Tras el Gran Premio de Hungría, Hamilton se autodenominó "inútil" e incluso llegó a pedirle a su equipo que le cortara el suministro si su forma no mejoraba.

El piloto de 40 años mantiene su contrato con Ferrari hasta el final de la temporada 2026, y no se baraja la posibilidad de que abandone este lucrativo acuerdo.

