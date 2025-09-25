Amor, familia, y los grandes SACRIFICIOS de Alonso en la F1

Fernando Alonso se encuentra en la recta final de su impresionante carrera en la Fórmula 1. Mientras muchos pilotos, tras retirarse, dedican su tiempo a disfrutar de la familia, Alonso no ha tomado esa ruta.

El español, sin compromisos ni hijos y con una larga etapa en soltería, ha reconocido en más de una ocasión que su éxito implicó sacrificar parte de su vida personal.

Nacido el 29 de julio de 1981 en Oviedo, capital de Asturias, Alonso mostró desde muy pequeño su pasión por el automovilismo. Hijo de José Luis Alonso y Ana María Díaz Martínez, comenzó en el mundo de las carreras a los tres años al recibir un kart de regalo de su padre.

Apenas dos años después ya obtenía su licencia para competir, y a los cinco años ganó su primera carrera en Laviana. Durante la década de los noventa, se coronó varias veces campeón de kart, lo que le abrió las puertas para dar el salto a los monoplazas, debutando en F1 en 2001 con Minardi.

Alonso se dedica por completo a la competición

En la Fórmula 1, Alonso se consolidó rápidamente como uno de los pilotos más destacados del pelotón. Hoy, en 2025, sigue compitiendo al más alto nivel y demostrando su gran capacidad en cada carrera.

Este éxito, sin embargo, ha tenido un precio importante: su intensa dedicación al automovilismo le ha impedido mantener relaciones sentimentales duraderas y, por ello, nunca ha formado una familia. A sus 44 años, la posibilidad de que decida dar ese paso en el futuro es remota, ya que tampoco disfruta de una relación estable en la actualidad.

El piloto no es ajeno a intentos en el amor. Si se observa un recuento de sus relaciones pasadas, uno podría pensar que tuvo una vida sentimental bastante agitada. Durante su juventud, Alonso intentó construir una relación seria junto a la cantante española Raquel del Rosario.

Juntos, estuvieron unidos entre 2006 y 2011, e incluso contrajeron matrimonio. Sin embargo, la pareja decidió poner fin a su vínculo, describiendo la separación como una decisión meditada y conjunta.

Raquel del Rosario en compañía de Fernando Alonso en 2006

Relaciones pasajeras con una modelo rusa y una presentadora de televisión

Poco después del divorcio, Alonso entabló una relación con Dasha Kapustina, una modelo rusa casi diez años menor. Con esta unión, que duró aproximadamente dos años, el piloto mostró que también buscaba el amor en medio del torbellino de su carrera.

En 2014, se le vio de nuevo en compañía de Lara Álvarez, una reconocida periodista y presentadora de televisión española, aunque esa historia tampoco perduró más allá de dos años debido a las agendas incompatibles de ambos.

No mucho tiempo después, Alonso volvió a apostar por el amor al iniciar una relación con Linda Morselli, modelo y personalidad televisiva italiana. Con esta unión parecía haber encontrado la estabilidad, ya que la pareja permaneció junta durante varios años.

Sin embargo, tras aproximadamente cinco años de relación, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a lo que muchos esperaban que fuera un idilio duradero.

Linda Morselli y Fernando Alonso en 2017

La aventura con la periodista de F1 Andrea Schlager no prosperó

La relación más reciente del piloto se dio en 2022, cuando se le vio saliendo con la periodista de Fórmula 1 Andrea Schlager. Aunque ambos disfrutaron de lo que definieron como “un periodo fantástico”, la unión no logró consolidarse y terminó al cabo de aproximadamente un año, de mutuo acuerdo.

Desde entonces, Alonso ha evitado comprometerse en una relación seria. Incluso se difundieron rumores infundados sobre un posible romance con la cantante Taylor Swift.

¿Sacrificio de amor por el éxito en la F1?

Hoy, a sus 44 años, Alonso sigue sin tener pareja, hijos ni un hogar conformado. ¿Habrá sido este sacrificio personal el precio que tuvo que pagar para alcanzar y mantener el éxito en la Fórmula 1?

En una entrevista para el podcast High Performance, el piloto admitió: “Probablemente sí. Me encantan los niños y, si no hubiera estado inmerso en este mundo del automovilismo, seguramente a estas alturas tendría mi propia familia. Pero, al final, es algo que nunca sabré con certeza.”

