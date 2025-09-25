¡Giro INESPERADO! El futuro de la estrella de Mercedes se llena de incertidumbre

La situación de George Russell en Mercedes cada vez se torna más incierta, y eso podría estar teniendo un impacto fuerte en el futuro de Andrea Kimi Antonelli.

El acuerdo de Russell con Mercedes para 2026 y años venideros ha sufrido un nuevo giro tras confirmarse el retraso en la firma definitiva. En 2025, Russell brilló a bordo del equipo alemán, asumiendo el liderazgo tras la marcha de Lewis Hamilton.

Hasta el momento, el piloto se ha llevado la victoria en Montreal y siete podios, siendo el último en Bakú, donde combatió una infección respiratoria. Sin embargo, su contrato con Mercedes vence al final de la temporada 2025, y aún se desconoce cuándo se cerrará un nuevo acuerdo.

El director del equipo, Toto Wolff, informalmente confirmó que tanto Russell como su compañero Kimi Antonelli seguirán en la escudería en 2026, aunque los detalles del contrato del británico años están todavía en discusión.

¿Por qué se retrasa el acuerdo de Russell con Mercedes?

A medida que se acerca el final de septiembre sin nuevas noticias sobre el contrato, Motorsport.com Italy ha explicado las razones detrás de que Mercedes aún no confirme oficialmente a Russell para 2026, acompañando su declaración con la confirmación del retraso.

«Por supuesto, George Russell estará con nosotros al inicio del próximo campeonato mundial. Los retrasos en formalizar el acuerdo se deben al tiempo que cada piloto debe dedicar a las relaciones públicas», se lee en la declaración del equipo.

Además, se han señalado dos motivos principales para este aplazamiento. Es posible que el piloto solicite un aumento salarial en reconocimiento a su rendimiento en las últimas dos temporadas. También se debate la duración del contrato, ya que circulan rumores de que el acuerdo podría tener modalidad "uno más uno" en lugar de ser por dos años, aunque aún se desconoce qué parte está impulsando esta opción.

El informe sugiere, asimismo, que Russell podría inclinarse por un contrato a corto plazo, en caso de que el rendimiento de Mercedes no mejore tras la implementación de las nuevas regulaciones en 2026.

Por otro lado, también se apunta a que la escudería podría optar por un "uno más uno" con la esperanza de que Max Verstappen se libere y decida competir con ellos en 2027, siempre que continúen demostrando competitividad.

En definitiva, la incertidumbre no radica en si Russell seguirá con Mercedes en 2026, sino en los detalles complejos que envuelven el nuevo acuerdo.

