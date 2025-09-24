close global

Franco Colapinto, Carlos Sainz, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Sainz, a la par de Prost; Revelan el máximo rival de Colapinto en Alpine

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Un informante de Aston Martin F1 ha revelado un curioso hábito del legendario diseñador Adrian Newey. ::: LEER MÁS

El puesto de Franco Colapinto se ha convertido en el centro de la conversación. Flavio Briatore, consejero ejecutivo de Alpine, ha adelantado su visión sobre la selección del segundo asiento en la Fórmula 1 para 2026. Briatore afirma que la decisión se tomará únicamente en función del rendimiento y el potencial, sin verse influenciada por relaciones personales. ::: LEER MÁS

De acuerdo al ex piloto mexicano de IndyCar, Mario Dominguez, considera que con un solo mes de trabajo, Checo podrá estar de vuelta en el estado de forma necesario para la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha logrado igualar nada menos que a una leyenda del automovilismo, Alain Prost, gracias a su épica carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz apareció en el Gran Premio de Azerbaiyán con una curiosa pegatina de un unicornio colorido en la parte trasera de su casco. ¿De dónde surgió este detalle tan original? ::: LEER MÁS

