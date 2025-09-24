F1 Hoy: Sainz, a la par de Prost; Revelan el máximo rival de Colapinto en Alpine
F1 Hoy: Sainz, a la par de Prost; Revelan el máximo rival de Colapinto en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Un informante de Aston Martin F1 ha revelado un curioso hábito del legendario diseñador Adrian Newey. ::: LEER MÁS
El puesto de Franco Colapinto se ha convertido en el centro de la conversación. Flavio Briatore, consejero ejecutivo de Alpine, ha adelantado su visión sobre la selección del segundo asiento en la Fórmula 1 para 2026. Briatore afirma que la decisión se tomará únicamente en función del rendimiento y el potencial, sin verse influenciada por relaciones personales. ::: LEER MÁS
De acuerdo al ex piloto mexicano de IndyCar, Mario Dominguez, considera que con un solo mes de trabajo, Checo podrá estar de vuelta en el estado de forma necesario para la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha logrado igualar nada menos que a una leyenda del automovilismo, Alain Prost, gracias a su épica carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz apareció en el Gran Premio de Azerbaiyán con una curiosa pegatina de un unicornio colorido en la parte trasera de su casco. ¿De dónde surgió este detalle tan original? ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- hace 39 minutos
CONFIRMADO: Cadillac prepara BOMBAZO para Checo Pérez
- 2 hours ago
F1 Hoy: Sainz, a la par de Prost; Revelan el máximo rival de Colapinto en Alpine
- 2 hours ago
El récord que pone a Sainz a la ALTURA de Prost en la F1
- 3 hours ago
Ferrari toma MEDIDAS DRÁSTICAS para evitar la HUMILLACIÓN en 2025
- 3 hours ago
URGENTE: ¡PREOCUPACIÓN dentro de Ferrari con Lewis Hamilton!
- Hoy 18:38
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre