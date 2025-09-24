Revelan el piloto al que Colapinto debe vencer para ASEGURAR el asiento junto a Gasly en 2026

El puesto de Franco Colapinto se ha convertido en el centro de la conversación. Flavio Briatore, consejero ejecutivo de Alpine, ha adelantado su visión sobre la selección del segundo asiento en la Fórmula 1 para 2026. Briatore afirma que la decisión se tomará únicamente en función del rendimiento y el potencial, sin verse influenciada por relaciones personales.

La lucha por este puesto se centra en los jóvenes pilotos Franco Colapinto y Paul Aron. Según Briatore, "la disputa es entre Franco y Paul", lo que subraya el enfrentamiento directo entre ambos talentos frente a The Race.

Mientras Colapinto ha mostrado algunas dificultades en las últimas semanas, Aron ha impresionado durante varias sesiones de FP1.

El consejero resalta la velocidad del argentino y la importancia de elegir al mejor piloto para el equipo, comentando: "Paul es un chico muy agradable y, además, un piloto sumamente rápido. Mi prioridad es saber cuál es la mejor opción para el equipo."

Ninguna otra opción

Aunque se barajó la posibilidad de incorporar talentos de la Fórmula 2 o fichar a pilotos como Liam Lawson o Yuki Tsunoda de Red Bull, Briatore ha dejado claro que la decisión se limitará al propio grupo de Alpine.

No se vislumbran alternativas viables ni en la parrilla actual de la F1 ni en la Fórmula 2, donde los resultados han sido tan inestables que resulta complicado señalar a una verdadera estrella.

La decisión final dependerá de las actuaciones de Colapinto y Aron en las próximas carreras. Briatore necesita una o dos competiciones más para poder tomar la determinación definitiva.

"Estos jóvenes pilotos enfrentan una enorme presión en un equipo de dimensiones colosales. Son miles de personas, una responsabilidad inmensa, y es posible que algunos lleguen demasiado pronto a la F1. Tras seis, siete u ocho carreras, vimos que Antonelli mejoraba, luego le siguió [Gabriel] Bortoleto, y posteriormente también mejoró Franco. Tenemos que ver hasta dónde podemos avanzar", concluye. Las próximas semanas serán cruciales para ambos en su búsqueda de un asiento fijo en la escudería francesa.

