Unicorn on helmet of Carlos Sainz in Baku

REVELADO: Por esto Sainz llevó una calcomanía de UNICORNIO en su casco en Bakú

REVELADO: Por esto Sainz llevó una calcomanía de UNICORNIO en su casco en Bakú

Nazario Assad De León
Unicorn on helmet of Carlos Sainz in Baku

Carlos Sainz apareció en el Gran Premio de Azerbaiyán con una curiosa pegatina de un unicornio colorido en la parte trasera de su casco. ¿De dónde surgió este detalle tan original? La respuesta es sencilla: una fan se lo pidió expresamente.

El fin de semana pasado, Sainz iluminó las estrechas calles de Bakú luciendo su casco personalizado. ¿Pero qué significado tiene el unicornio y por qué en Azerbaiyán?

Todo se remonta al deseo de una pequeña fan, quien envió un vídeo en el que le pedía que, por el resto del año, llevara la pegatina en su casco. "¿Podrías llevar la pegatina de un unicornio en tu casco durante el resto del año? ¡Te quiero!", decía el mensaje.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Sainz cumple la promesa a su fan rumbo a Azerbaiyán

Sainz respondió con una promesa clara: "Si envías el diseño del unicornio al equipo [Williams], lo llevaré en mi casco", afirmaba el piloto español.

Y así fue: la niña envió su propuesta y la pegatina se colocó en la parte trasera del casco de Sainz.

La suerte pareció estar de su lado, ya que el piloto consiguió una clasificación impecable y un gran rendimiento en la carrera de Bakú, terminando en tercera posición y subiendo al podio.

