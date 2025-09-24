El récord que pone a Sainz a la ALTURA de Prost en la F1
Carlos Sainz ha logrado igualar nada menos que a una leyenda del automovilismo, Alain Prost, gracias a su épica carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.
La trayectoria de Sainz en la Fórmula 1 ha tenido un camino muy particular, ya que, además de iniciar su camino con Red Bull, ha pasado por otras de las escuderías más grandes de la historia como McLaren, Ferrari y ahora Williams.
En este sentido, al haber conseguido el podio en el circuito de Bakú el fin de semana anterior, ha puesto su nombre junto al de Prost al lograr una de las odiseas más impresionantes de la categoría reina.
Con su podio en Azerbaiyán, Sainz ha puesto su nombre junto al de Prost como los únicos pilotos en la historia de de la Fórmula 1 en lograr obtener un podio como piloto dentro de McLaren, Ferrari y Williams.
De esta manera, a su estilo, Sainz está forjando un importante legado dentro de la Fórmula 1 y su era con Williams vaya en ascenso.
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
