¿Será suficiente? Este es el tiempo que tardará Checo en ponerse en 'FORMA F1'

De acuerdo al ex piloto mexicano de IndyCar, Mario Dominguez, considera que con un solo mes de trabajo, Checo podrá estar de vuelta en el estado de forma necesario para la Fórmula 1.

Checo ya tuvo su primer día de trabajo con Cadillac en la fábrica del equipo en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde conoció también a gran parte de los nuevos colegas que tendrá en la escudería estadounidense.

Ante la inactividad que ha tenido el piloto después de no haber sido parte de la parrilla esta temporada, Dominguez explicó a Diego Mejía algunas de las cosas en las que debe trabajar Checo para volver en la mejor manera posible a la Fórmula 1.

‘Checo tendrá que adaptarse a manejar, volver a activarse en el tema de ejercicios, físicamente la preparación es muy importante para manejar un auto Fórmula 1, por lo demandante que es para el cuerpo, las puertas G, para el cuello, todo el tema de alimentación’, reveló Mario Dominguez para GP Insiders.

‘En un mes, un piloto como él estará en perfectas condiciones, estoy seguro que desde que lo anunciaron ha estado trabajando duro en el gimnasio y hemos visto algunos videos en redes sociales de él poniéndose muy en forma y será divertido verlo manejar el auto Ferrari’, finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

