Un informante de Aston Martin F1 ha revelado un curioso hábito del legendario diseñador Adrian Newey.

Newey es ampliamente reconocido como uno de los mejores diseñadores de automóviles de la historia. Los coches que ha ideado han conseguido en total 25 campeonatos mundiales durante sus etapas en Williams, McLaren y Red Bull.

Actualmente, el veterano de 66 años ocupa el cargo de socio técnico director en Aston Martin, posición que asumió en marzo tras 19 años de éxitos en Red Bull.

El objetivo de Newey es llevar a la escudería británica a encabezar la competición a partir de 2026, cuando las nuevas normativas transformen el deporte. Su ambición es clara: aspirar a pelear por los campeonatos del futuro.

El embajador del equipo, Pedro de la Rosa, ha compartido cómo Newey se entrega por completo a su labor, trabajando hasta altas horas de la noche para acercar a Aston Martin a sus competidores.

¿Cuál es el increíble hábito de Adrian Newey en Aston Martin?

"Él percibe el gran potencial del equipo. Aunque trabaja sin descanso —no es que aguante 24 horas seguidas, pues también duerme— le queda muy poco tiempo para el sueño, y eso es realmente asombroso", declaró de la Rosa en el podcast Dura La Vita.

"Cada vez que visito la fábrica, siempre lo encuentro en su oficina, incluso a las dos de la madrugada. Yo mismo he pasado por allí a esa hora para recoger algún material y marcharme, lo cual dice mucho de su dedicación."

"El efecto Adrian Newey va más allá de un simple truco publicitario. Es una fuerza de trabajo y una fuente de inspiración que impulsa a nuevas generaciones. Todos en el equipo están entusiasmados por colaborar y aprender de él."

"Newey se unió al proyecto porque cree en el potencial del grupo. La inversión en túneles de viento, pruebas CFD y demás trabajos de fondo son procesos que llevan años, pero el talento y la visión están presentes. Y en 2026 demostraremos lo que somos capaces de lograr. A veces, las acciones hablan más que las palabras."

