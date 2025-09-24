F1 Hoy: Newey entrega la mejor noticia a Alonso; Colapinto explota contra Williams
F1 Hoy: Newey entrega la mejor noticia a Alonso; Colapinto explota contra Williams
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez logró poner a Cadillac por encima de Ferrari, Red Bull y cualquier otro equipo dentro de la Fórmula 1 en 2025. ::: LEER MÁS
Ha pasado un año desde que Checo Pérez fue compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull, pero Peter Windsor afirma que la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán se debe a que el campeón aprendió mucho del mexicano. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha manifestado su fuerte molestia después de que Alexander Albon echara a perder su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha dado a James Vowles un alivio único al traerlo al equipo como piloto principal. ::: LEER MÁS
Pedro De la Rosa ha expresado la gran adición que ha significado Adrian Newey en la búsqueda por entregar a Fernando Alonso el. mejor auto posible para Aston Martin. ::: LEER MÁS
