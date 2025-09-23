Colapinto saca su FURIA contra Williams y Alpine en Bakú

Franco Colapinto ha manifestado su fuerte molestia después de que Alexander Albon echara a perder su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto terminó en la posición número 19 de la carrera en Bakú, pero esto no refleja ni mucho menos el ritmo de carrera y rendimiento del argentino.

El piloto sudamericano tuvo un ritmo promedio de carrera de 1:47.078 segundos, incluso mejor que Gasly, pero el incidente con su ex compañero de Williams echó todo por la borda y no dudó en expresarlo.

“Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... Después, en ritmo, no tenemos el auto", explicó Franco.

"Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, finalizó el argentino.

Relacionado: Franco Colapinto SEÑALA a Pierre Gasly del DESASTRE de qualy en Azerbaiyán

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!