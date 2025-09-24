Newey tiene una ÚNICA misión en Aston Martin y a Alonso le va a encantar

Pedro De la Rosa ha expresado la gran adición que ha significado Adrian Newey en la búsqueda por entregar a Fernando Alonso el. mejor auto posible para Aston Martin.

El embajador español de Aston Martin ha señalado que tener al genio del diseño es algo que tiene muy ilusionados a todos en la fábrica y que ha cambiado la dinámica de la escudería.

"Lo importante es que Adrian Newey no ha venido a Aston Martin porque se quiere retirar. Newey está trabajando... a ver, 24 horas al día no, porque duerme. Pero duerme muy poco, te lo puedo garantizar. Es alucinante. Es increíble", ha señalado De la Rosa.

"Cualquier día que vaya a la fábrica, cualquiera que vaya a cualquier hora, miras y está en la oficina. A cualquier hora, te puedo decir las dos de la mañana", finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

