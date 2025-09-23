close global

Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio

Nazario Assad De León
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha dado a James Vowles un alivio único al traerlo al equipo como piloto principal.

Sainz estuvo durante gran parte de la carrera en la segunda posición, siguiendo de cerca a un dominante Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.

Sin embargo, una jugada estratégica de Mercedes le obligó a ceder el puesto a George Russell, quedando finalmente en el tercer lugar, resultado que lo dejó satisfecho.

Tras la carrera, James Vowles habló sobre lo que este podio representó para Williams como escudería haber obtenido este logro con el español al volante.

"Carlos puso su confianza en mi hace un año, ver lo que ha significado el podio para él y para el equipo es la recompensa de ello, tengo ganas de llevar el trofeo a las mil personas de la fábrica de reino unido", reveló Vowles.

"Comparto el sentimiento de Sainz de ser el mejor podio de nuestra trayectoria, he tenido coche de podio muchas veces pero este se quedará conmigo toda mi vida, lo hemos logrado con un coche con el que antes éramos últimos y hemos luchado para crecer", finalizó el jefe de Williams.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?

