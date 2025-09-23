La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio
La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha dado a James Vowles un alivio único al traerlo al equipo como piloto principal.
Sainz estuvo durante gran parte de la carrera en la segunda posición, siguiendo de cerca a un dominante Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
Sin embargo, una jugada estratégica de Mercedes le obligó a ceder el puesto a George Russell, quedando finalmente en el tercer lugar, resultado que lo dejó satisfecho.
Tras la carrera, James Vowles habló sobre lo que este podio representó para Williams como escudería haber obtenido este logro con el español al volante.
"Carlos puso su confianza en mi hace un año, ver lo que ha significado el podio para él y para el equipo es la recompensa de ello, tengo ganas de llevar el trofeo a las mil personas de la fábrica de reino unido", reveló Vowles.
"Comparto el sentimiento de Sainz de ser el mejor podio de nuestra trayectoria, he tenido coche de podio muchas veces pero este se quedará conmigo toda mi vida, lo hemos logrado con un coche con el que antes éramos últimos y hemos luchado para crecer", finalizó el jefe de Williams.
Relacionado: Aseguran que Checo Pérez estará A LA PAR de los CAMPEONES en 2026
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams
- hace 17 minutos
La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio
- 1 hour ago
Colapinto saca su FURIA contra Williams y Alpine en Bakú
- 2 hours ago
F1 Hoy: Checo ataca a Red Bull; Colapinto humilla a Gasly
- 3 hours ago
BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
- Ayer 16:00
Aseguran que victoria de Verstappen en Bakú fue GRACIAS a Checo
- Ayer 20:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre