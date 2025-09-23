close global

Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull, Brazil, 2024

Aseguran que victoria de Verstappen en Bakú fue GRACIAS a Checo

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull, Brazil, 2024

Ha pasado un año desde que Checo Pérez fue compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull, pero Peter Windsor afirma que la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán se debe a que el campeón aprendió mucho del mexicano.

Windsor participó en el podcast de Cameron CC y reflexionó sobre la victoria en Azerbaiyán. Según él, Verstappen ha mejorado notablemente en circuitos como Bakú, algo que debió copiar del “rey de los circuitos urbanos”, Pérez.

En un principio, el piloto mostraba un parecido asombroso con Pérez y parecía haber adoptado muchas de sus técnicas. Durante un tiempo, Pérez manejaba la aceleración en curvas de manera superior, hasta que Sergio decidió que ganaría el campeonato mundial y se demostraría más rápido que Max Verstappen.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Windsor observó a Verstappen aprender de Pérez

Aunque Verstappen superó a su antiguo compañero en términos estadísticos, Windsor señala que el neerlandés continuó aprendiendo del mexicano.

En un aspecto concreto, Pérez dominaba la aceleración al salir de curvas cerradas; Max ha asimilado esa técnica y ahora la ejecuta al mismo nivel. Se nota que siempre mantiene el coche perfectamente equilibrado, lo que es solo una pequeña muestra del arte que despliega al volante.

Windsor destaca además que Verstappen posee un don único que le falta a sus rivales. La clave de su éxito radica en la rapidez con la que alcanza el punto de rotación en cada curva. Su entrada en las curvas marca la diferencia, aunque esas sutilezas no se aprecian en las imágenes a bordo, ya que cada ángulo revela solo una parte del cuadro: el complejo intercambio entre el manejo del acelerador y su experticia al volante.

Este talento está en su sangre y en la punta de sus dedos; nació con ello. Sus padres le legaron esa habilidad innata, y hoy en día, Max Verstappen saca el máximo partido a su potencial.

