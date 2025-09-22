close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Verstappen se inspira en Checo; Alonso ilusiona a Aston Martin para Singapur

F1 Hoy: Verstappen se inspira en Checo; Alonso ilusiona a Aston Martin para Singapur

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 22 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz ha lanzado un fuerte dardo hacia Lewis Hamilton al destacar que es el piloto dentro de los que cambió de escudería, que mejor se ha adaptado a su nuevo equipo. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha reconocido el gran error que le costó un terrible resultado en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso se ha lamentado de las situaciones que han sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

La nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ha hecho poder igualar a Checo Pérez como los máximos ganadores de esa carrera. ::: LEER MÁS

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y ahora tiene en Singapur una gran oportunidad de escalar aún más en la clasificación, pero para ello se inspirará en Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3416 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Hamilton revela por qué NO siguió las órdenes de Ferrari
Ferrari

Hamilton revela por qué NO siguió las órdenes de Ferrari

  • hace 7 minutos
F1 Hoy: Verstappen se inspira en Checo; Alonso ilusiona a Aston Martin para Singapur
Formula 1

F1 Hoy: Verstappen se inspira en Checo; Alonso ilusiona a Aston Martin para Singapur

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Verstappen recupera su gloria en Azerbaiyán; Sainz obtiene el mejor podio de su vida
Formula 1

F1 Hoy: Verstappen recupera su gloria en Azerbaiyán; Sainz obtiene el mejor podio de su vida

  • Hoy 01:00
Checo Pérez Hoy: Verstappen iguala uno de sus récords; Buscará inspiración en el para Singapur
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Verstappen iguala uno de sus récords; Buscará inspiración en el para Singapur

  • Ayer 23:00
Verstappen requerirá INSPIRARSE en Checo para ganar en Singapur
Formula 1

Verstappen requerirá INSPIRARSE en Checo para ganar en Singapur

  • Ayer 21:00
F1 Franco Colapinto Hoy: Su ex compañero lo choca; Imita a Piastri y todo sale mal
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Su ex compañero lo choca; Imita a Piastri y todo sale mal

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre
 URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
2.500+ views

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • 12 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x