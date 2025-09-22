F1 Hoy: Verstappen se inspira en Checo; Alonso ilusiona a Aston Martin para Singapur
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 22 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz ha lanzado un fuerte dardo hacia Lewis Hamilton al destacar que es el piloto dentro de los que cambió de escudería, que mejor se ha adaptado a su nuevo equipo. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha reconocido el gran error que le costó un terrible resultado en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso se ha lamentado de las situaciones que han sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
La nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ha hecho poder igualar a Checo Pérez como los máximos ganadores de esa carrera. ::: LEER MÁS
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y ahora tiene en Singapur una gran oportunidad de escalar aún más en la clasificación, pero para ello se inspirará en Checo Pérez. ::: LEER MÁS
