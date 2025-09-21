close global

Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Verstappen igualó este GRAN récord de Checo en la F1

Verstappen igualó este GRAN récord de Checo en la F1

Nazario Assad De León
Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

La nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ha hecho poder igualar a Checo Pérez como los máximos ganadores de esa carrera.

El circuito callejero de Bakú fue uno de los lugares donde el piloto mexicano forjó su legado conocido como el 'Rey de las Calles' debido a sus grandes resultados en este tipo de circuitos.

Debido a ello, ahora que Verstappen aprovechó el colapso de McLaren y sus pilotos para posicionar su Red Bull de manera que pudiera llevarse la victoria muy cómodamente de inicio a fin.

El holandés no puso en peligro en ningún momento en riesgo la posibilidad de perder la carrera ante George Russell o Carlos Sainz, por lo que se le puso a modo el empatar a Checo como ganadores en esta pista.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?

