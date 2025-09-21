Verstappen igualó este GRAN récord de Checo en la F1
Verstappen igualó este GRAN récord de Checo en la F1
La nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ha hecho poder igualar a Checo Pérez como los máximos ganadores de esa carrera.
El circuito callejero de Bakú fue uno de los lugares donde el piloto mexicano forjó su legado conocido como el 'Rey de las Calles' debido a sus grandes resultados en este tipo de circuitos.
Debido a ello, ahora que Verstappen aprovechó el colapso de McLaren y sus pilotos para posicionar su Red Bull de manera que pudiera llevarse la victoria muy cómodamente de inicio a fin.
El holandés no puso en peligro en ningún momento en riesgo la posibilidad de perder la carrera ante George Russell o Carlos Sainz, por lo que se le puso a modo el empatar a Checo como ganadores en esta pista.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Franco Colapinto Hoy: Su ex compañero lo choca; Imita a Piastri y todo sale mal
- hace 35 minutos
Verstappen igualó este GRAN récord de Checo en la F1
- 1 hour ago
Antonelli revela el verdadero PROBLEMA de ver a otros pilotos accidentarse
- 1 hour ago
Hamilton se contacta con Vettel sobre el FUTURO de Ferrari
- 1 hour ago
Verstappen se lleva el GP de Azerbaiyán; Sainz logra épico podio; Mercedes aprovecha el caos
- Hoy 14:38
Alonso señala el pronóstico que ILUSIONA a todo Aston Martin
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre