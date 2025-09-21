Alonso señala el pronóstico que ILUSIONA a todo Aston Martin

Fernando Alonso se ha lamentado de las situaciones que han sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Alonso terminó en la posición 15 en la carrera del circuito en Bakú, en una de las que ya él mismo ha bautizado como 'Carreras testimoniales', donde no puede hacer mucho al respecto en temas competitivos.

Fiel a su costumbre, en palabras posteriores a la carrera, Alonso regaló una de sus célebres frases que en este caso lamentó la falta de incidentes en la carrera que le pudieran ganar lugares.

"Cuando salgo delante suele pasar de todo, y cuando salgo detrás, no pasa nada. Si en Singapur hay coche para estar entre el 11º y el 15º, creo que puntuaré", explicó Alonso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

