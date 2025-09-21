Verstappen requerirá INSPIRARSE en Checo para ganar en Singapur
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y ahora tiene en Singapur una gran oportunidad de escalar aún más en la clasificación, pero para ello se inspirará en Checo Pérez.
Gracias a su victoria en Bakú, se ha puesto a 69 puntos de Oscar Piastri en el campeonato, lo cual hace aún posible pensar en una remontada del holandés.
Preguntado en rueda de prensa después de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán sobre las posibilidades de ganar en Singapur, preguntaron por la falta de victorias de Red Bull en Singapur, pero Verstappen fue claro en corregir.
"Yo no he ganado, pero Red Bull sí lo ha hecho (Checo Pérez y Sebastian Vettel)", explicó Max a la entrevistadora.
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
