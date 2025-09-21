El DEMOLEDOR mensaje de Sainz hacia Hamilton

Carlos Sainz ha lanzado un fuerte dardo hacia Lewis Hamilton al destacar que es el piloto dentro de los que cambió de escudería, que mejor se ha adaptado a su nuevo equipo.

El podio de Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán le ha hecho posicionarse como el único piloto en cambiar de colores de la temporada anterior a esta en conseguir terminar dentro de los tres primeros, sí, antes incluso que Hamilton.

Después de que Ferrari eligiera sacar por la puerta de atrás al piloto español para darle la bienvenida al siete veces campeón de Fórmula 1, esa movimiento parece cada vez haber resultado peor.

Con Hamilton terminando en la octava posición y Sainz en la tercera, el piloto de Williams ha destacado esta transición de escudería.

"Es exactamente lo que necesitábamos Williams y yo, porque pues sabemos que mi inicio fue un poco más complicado al inicio del año, pero de todos los pilotos que han cambiado de equipo soy el que mejor se ha adaptado en esa transición en términos de velocidad, pero en las carreras no estaban saliendo los resultados", señaló Sainz.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

