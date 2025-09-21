Esta fue la manera en la que Piastri ECHÓ A PERDER la carrera de Alonso

Fernando Alonso ha reconocido el gran error que le costó un terrible resultado en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Alonso terminó en la posición 15 en la carrera del circuito en Bakú, en una de las que ya él mismo ha bautizado como 'Carreras testimoniales', donde no puede hacer mucho al respecto en temas competitivos.

Sin embargo, en esta ocasión explicó un asunto que lo privó de poder tener una mejor arrancada dentro del inicio de la carrera.

"Reaccioné al movimiento de Piastri y eso me condenó a salir también delante del semáforo pero no cambia nada, pero da igual porque somos el último coche de la parrilla y ahí estamos luchando con Alpine, quedamos 15 y 17, por lo menos soy el 15 de Aston, da igual penalización o no, no tenemos el ritmo", explicó Alonso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

