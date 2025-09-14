F1 Checo Hoy: Peleará por victorias en 2026; Verstappen lo defiende; Se aleja del retiro
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 13 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: CONFIRMADO, el mexicano peleará por VICTORIAS en 2026 gracias a Ferrari. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Max Verstappen asegura que buscar el reemplazo del mexicano es "una pérdida de tiempo". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: ¡EXPONEN polémico comentario del mexicano CONTRA Red Bull! ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac toma HISTÓRICA decisión para el FUTURO del mexicano. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac deja AMENAZA contra el ASIENTO del mexicano. ::: LEER MÁS
