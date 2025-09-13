close global

﻿
CONFIRMADO: Checo Pérez peleará por VICTORIAS en 2026 gracias a Ferrari

Aloisio Hernández
Sergio Pérez y su regreso con Cadillac podría ser mejor de lo esperado luego de nuevos reportes sobre el motor Ferrari que usarán en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En información revelada en la sucursal italiana de Motorsport, hay buenos indicios sobre la unidad de potencia de Maranello: "Ferrari, en pocas palabras, busca el rendimiento.

"También aspira a una mejor eficiencia térmica, siguiendo la filosofía que McLaren ha hecho en el MCL39, permitiéndose una carrocería mucho más cerrada que el W16, el monoplaza del equipo oficial de la Stella, que adopta el mismo motor Mercedes.

"El departamento de motores, en cambio, que está trabajando en la nueva unidad de potencia está convencido de lanzar la pelea a Mercedes que en el paddock, de manera unánime, es considerado el Fabricante más avanzado en el desarrollo del motor que combina el 50% de la potencia endotérmica con la misma cantidad de energía eléctrica", aseguraron.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Checo Pérez será el PILOTO LÍDER de Cadillac en 2026!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

