BOMBAZO: ¡Checo Pérez será el PILOTO LÍDER de Cadillac en 2026!

Sergio Pérez asumirá el rol de corredor principal para el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dentro de Cadillac.

Podemos decir esto luego de la información compartida por GPBlog, en el que reportaron problemas para Valtteri Bottas a causa de Mercedes y que retrasarán la llegada del finlandés a la escudería estadounidense.

"Sergio Pérez no tiene actualmente un compromiso con ningún equipo. A diferencia de Bottas, ya puede empezar a trabajar para los estadounidenses. Mercedes ha anunciado que Bottas permanecerá en el equipo alemán lo que resta de temporada, lo que implica que probablemente no podrá trabajar para Cadillac.

"Según informes, Bottas coincide plenamente con la postura de su empresa. GPblog ha podido saber que la situación en el equipo estadounidense es muy agitada, con muchas nuevas incorporaciones. Uno de los próximos pasos es definir cómo será la preparación para la próxima temporada", informaron.

De confirmarse esto, el piloto nacido en Jalisco tendrá varios meses de ventaja en el desarrollo y preparación del monoplaza para 2026. Si no sucede algo extraño, Checo será el elemento con mayor conocimiento y preparación para encabezar a la escudería en el arranque de la temporada.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

