Max Verstappen EXPONE penoso SECRETO de Checo Pérez

Max Verstappen ha revelado un penoso secreto de Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1.

En una dinámica en el canal de YouTube de la categoría, le preguntaron al cuatro veces campeón del mundo cuál piloto es quién suele llegar tarde. La respuesta del corredor de Red Bull Racing fue recordar a su ex compañero de equipo.

Esto fue lo que dijo: “No podría decirte, antes sí, te podría decir que era Checo pero…", dijo entre risas y sonrisas. La vuelta del nacido en Jalisco ha sido uno de los bombazos más grandes que hemos tenido en el año.

El neerlandés ha sido uno de los personajes que más ha hablado a favor del mexicano, destacando sus habilidades y el aporte que le puede hacer a Cadillac a partir de la temporada 2026.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

