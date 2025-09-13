Cadillac toma HISTÓRICA decisión para el FUTURO de Checo Pérez

Cadillac habría tomado una histórica decisión que podría tener repercusiones en el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, defiende la vuelta de los motores V8 en la Fórmula 1, aunque según un informante de Auto, Motor und Sport, solo dos escuderías se pronuncian a favor.

En un vídeo difundido a través de ams.F1, Michael Schmidt, de AMuS, destacó que solo dos equipos respaldan la vuelta de los V8: “Tanto Red Bull Powertrains como Cadillac apuestan por esta medida, ya que para Cadillac la simplicidad y rentabilidad resultan fundamentales.

"En contraste, Audi propone introducir los nuevos motores en 2031, lo que tiene sentido, puesto que la normativa actual se habría aplicado durante cinco años”, informaron.

En caso de que el rendimiento se mantenga aceptable, esta puede ser una decisión que prolongue la estancia del corredor nacido en Jalisco por muchos años más y alejarlo así del retiro definitivo.

Relacionado: ¡EXPONEN polémico comentario de Checo Pérez CONTRA Red Bull!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!