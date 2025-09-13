¡EXPONEN polémico comentario de Checo Pérez CONTRA Red Bull!
Sergio Pérez hizo un polémico, pero divertido mensaje en contra de Red Bull Racing que ahora fue expuesto por otra figura latinoamericana de la Fórmula 1.
Juan Pablo Montoya, ex piloto, reveló para el DiarioAS que el propio Checo opinó con respecto a unos cometarios del corredor colombiano. Montoya afirmó, hablando con la prensa europea, que Red Bull modificó el coche cuando el mexicano estaba superando a Max Verstappen.
Esto fue lo que JP reveló acerca de Sergio: "Me llegó un texto de Checo, como a las dos de la mañana. Me dijo: 'Finalmente, cabrón", aludiendo a que finalmente se ha hablado sobre las injusticias que vivió en la escudería de Milton Keynes.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
