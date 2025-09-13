Cadillac deja AMENAZA contra el ASIENTO de Checo Pérez

Cadillac ha dejado sus primeros comentarios sobre Colton Herta, anunciado como piloto de desarrollo, y algunos creen que esto podría ser una amenaza directa contra el asiento de Sergio Pérez

Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports –la entidad que gestiona Cadillac– declaró en el podcast Off Track junto a James Hinchcliffe y Alexander Rossi por qué el interés previo de Red Bull, McLaren y Sauber en Herta está más que justificado.

"Esto era algo que ya considerábamos hace unos años, cuando Michael y yo intentábamos adquirir Sauber. Aunque ese acuerdo no llegó a concretarse, fue el inicio de la trayectoria de Colton, en la que dejó en claro su enorme potencial para la Fórmula 1

"Herta viajó a Suiza, se subió al simulador y en apenas una hora superó a los dos pilotos de F1 que estaban en el equipo. Ha demostrado un rendimiento notable en diversas pruebas, algo que aún muchos en la Fórmula 1 desconocen, lo que incluso atrajo el interés de Red Bull", aseguraron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

