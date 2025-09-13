Max Verstappen ha admitido que considera una "pérdida de tiempo" las discusiones recientes sobre un nuevo reemplazo de Sergio Pérez.

Aunque Yuki Tsunoda logró anotar puntos en el Gran Premio de los Países Bajos, este fue solo el cuarto resultado con puntos desde su promoción al equipo principal en abril, y tampoco sumó en Monza. De este modo, la escudería ha funcionado como si tuviera un solo piloto durante la mayor parte de la temporada.

Liam Lawson, quien según Marko ya había sido probado sin éxito como compañero de equipo de Verstappen, deja a la escudería con la alternativa de promocionar a la estrella de RB, Isack Hadjar. Sin embargo, el mes pasado se barajó la posibilidad, que sorprendió a todos en el paddock, de fichar a un piloto transatlántico.

Durante la conferencia de prensa del día de medios en Zandvoort, a Verstappen se le preguntó sobre los rumores y esto comentó: "Siempre es difícil dar una respuesta definitiva. Conozco a Alex Palou desde nuestros días en el karting, y lo que está logrando en IndyCar es increíble.

"Es realmente impresionante, pero es imposible saber cómo se desempeñará alguien en la F1. Del mismo modo, ¿qué pasaría si yo compitiera en IndyCar? No se puede prever. Para mí, debatir sobre esto es una verdadera pérdida de tiempo. Lo que importa es verlo triunfar y dominar en IndyCar", aseguró.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

