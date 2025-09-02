F1 Hoy: Verstappen respira en el campeonato; Checo humilla a Red Bull
F1 Hoy: Verstappen respira en el campeonato; Checo humilla a Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 2 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Países Bajos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Países Bajos. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton ha pasado el Gran Premio de Países Bajos con un 'récord' bastante penoso, ya que sigue sin poder pararse en el podio en la temporada. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo. ::: LEER MÁS
